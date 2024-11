Adani non ha dubbi: «Barella migliora tutti, lui trascina sempre!»

Adani elogia il vice-capitano dell’Inter Nicolò Barella. L’opinionista ha parlato al termine della partita tra Belgio e Italia, finita 0-1.

TRASCINATORE – Daniele Adani stravede per Nicolò Barella, che in Belgio-Italia è stato protagonista: «Barella serve a tutti, se lo metti in un’altra zona del campo non cambia niente: perché lui migliora tutti e gioca bene in qualsiasi zona del campo. E’ un giocatore di livello internazionale, un campione d’Europa, abituato a giocare partite così. Tutti lo aspettavamo dopo l’Europeo in estate. Barella in questi anni ha giocato contro City, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid: lui deve trascinare gli altri e lo fa sempre».