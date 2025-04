Adani netto: «L’Inter ha sofferto meno del PSG! E c’è un dato»

Adani esalta la qualificazione dell’Inter in semifinale di Champions League. I nerazzurri hanno avuto la meglio nel doppio confronto con il Bayern Monaco soffrendo meno del PSG.

SOFFERTO MENO – Lele Adani sottolinea il cammino dell’Inter in questa edizione della Champions League e confronta il suo quarto di finale con quello del PSG contro l’Aston Villa. Le parole dell’opinionista a Viva El Futbol: «L’Inter, che prima del Bayern Monaco aveva preso due gol in dieci partite: uno da Jordi Mukiele al 94’ a Leverkusen l’altro su rigore da Moder contro il Feyenoord, ha sofferto meno del Psg, che per arrivare in semifinale Gigio Donnarumma ha dovuto parare pure le mosche». Sulla falsariga da quanto detto da Adani, in merito al percorso grandioso dell’Inter, c’è il pensiero di Marco Materazzi, ospite speciale nell’ormai noto programma streaming.

NUMERI – D’altronde, appunto, la Beneamata ha subito solamente 4 gol in questa Champions, risultando tra le difese più granitiche dell’intero torneo. E c’è un altro dato clamoroso che dimostra la grande forza di questa squadra: i nerazzurri sono stati sotto in questa Champions solamente 10 minuti e 53 secondi in 12 partite complessive. Insomma, la squadra di Simone Inzaghi ha lavorato difensivamente e tatticamente alla grande. E adesso, ci sarà il Barcellona.