Adani: «Nessuno come il Manchester City! Guardiola però consapevole dell’Inter»

Adani ha espresso la sua opinione riguardo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, con uno sguardo alla finale di Champions League. L’ex giocatore ne ha parlato durante la Bobo TV.

VERSO LA FINALE – Lele Adani ha parlato così del periodo dell’Inter con uno sguardo alla finale di Champions League: «L’Inter ad un certo punto può fare il 3-1 contro la Fiorentina, ma non è stata dominante come nelle partite di campionato. La Fiorentina ha fatto una super partita. Champions League? L’Inter non è solo forte, ma è anche in forma. Nessuno può essere superiore al Manchester City. È una delle squadre che ha meno punti deboli, ma l’Inter nelle rotazioni, nell’esperienza e nella qualità del gioco arriva lì per competere. Guardiola non parla solo per rendere merito all’Inter, ma sa che l’Inter è in grado di far male».