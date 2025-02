Adani sicuro: «Napoli-Inter decisiva per Inzaghi! Vi spiego»

Daniele Adani è sicuro di una cosa sullo scontro diretto tra Inter e Napoli. L’attuale opinionista di Viva el Futbol ipotizza una conclusione.

PRECEDENTE – Lo scorso sabato gli uomini di Simone Inzaghi hanno vinto per 1-0 ma hanno sofferto fino alla fine. A San Siro non è andato tutto per il verso giusto, Patrick Vieira aveva trovato le soluzioni per bloccare gli avversari. Daniele Adani ne parla in questo modo: «La partita tra Inter e Genoa è stata sporca, poi la palla della partita ce l’ha Ekuban. Josep Martinez fa una gran parata sul calcio d’angolo. L’Inter ha investito soldi su di lui e fa una parata che va fatta. I nerazzurri sono stati superiori al Genoa ma è mancata fluidità e in questi casa manca una soluzione alternativa. Se la partita non si stappa, allora serve il calcio piazzato, serve Lautaro Martinez. Vittoria comunque pesante».

Inter, senti Adani sullo scontro con il Napoli!

PROSSIMA PARTITA – Sullo scontro diretto del prossimo sabato alle ore 18 Daniele Adani è sicuro di un’eventualità. Spiega così il suo punto di vista sulla partita del Diego Armando Maradona: «Napoli-Inter? Se l’Inter vince finisce il campionato. Taglia fuori il Napoli vincendo. Ora lo scontro è a tre, ma è decisivo? Se vincesse Inzaghi sì perché prenderebbe sicurezze importanti».