Adani: «Nel momento cruciale, l’Inter si è dimostrata piccola! Bellanova…»

Prestazione brutta dell’Inter contro l’Empoli e sconfitta meritata. Ne parla anche Adani alla Bobo Tv. A detta sua, atteggiamento non da grande. Poi su Bellanova chiosa così

PICCOLA − Lele Adani ha commentato la prestazione dei nerazzurri con l’Empoli: «È stata una brutta partita dell’Inter prima, durante e dopo. Una delle più brutte partite degli ultimi anni. Squadra poco ispirata, imprecisa che non è riuscita quasi mai a tirare in porta contro una squadra che vale meno di un centesimo dell’Inter, l’Empoli. Fino all’ultimo minuto la prestazione dell’Inter è stata negativa. L’Inter in dieci ha tutti i mezzi per essere superiore all’Empoli. Non può avere un atteggiamento lontano dalla sua statura, lo ha avuto nell’imprecisione e nell’approccio. E nel momento cruciale, l’Inter si è dimostrata piccola. È stata più piccola dell’Empoli. Chi è che deve dare un segnale? L’allenatore. Inzaghi nel momento dell’espulsione urla a Bellanova “dai che entri”. La reazione immediata del capo del gruppo è stata fuori una punta e metto un quinto. Due calciatori secondo me che tra tutti quelli che puoi mettere non devi mettere sono Gagliardini e Bellanova perché in quella circostanza non ti servono. Se sei un uomo in meno devi sopperire con la qualità. L’Inter fa 20’ di secondo tempo senza sviluppo e tecnica».