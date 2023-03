Adani: «Mkhitaryan è tra i più forti in Serie A, bravo Inzaghi»

Lele Adani ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport dove ha trattato diversi temi legati a ciò che succede e succederà in casa Inter.

CENTROCAMPO – Lele Adani è tra coloro che apprezzano come Hakan Calhanoglu abbia fatto suo il ruolo di regista: «È stato molto bravo nel lavorare senza palla, nel correre all’indietro, contrastare ad aprirsi a un ruolo nuovo. Tra i meriti di questa soluzione ci sono quelli di Inzaghi. Ciò non significa che ora l’Inter possa rinunciare a Brozovic, è un giocatore fondamentale. Va detto che Mkhitaryan come mezzala ha avuto una crescita esponenziale. È diventato tra i centrocampisti più forti della Serie A».

LUKAKU – Adani ha poi continuato parlando di Romelu Lukaku e del mercato: «Lukaku va tenuto. Il senso di averlo preso non è quello di perderlo dopo un anno ma di valutarlo nel biennio. Stessa cosa vale per Dzeko, perché privarsene? Kessié secondo me è un giocatore che serve ad ogni squadra, è un giocatore di forza e personalità. Sarebbe un incremento notevole nella rosa e nelle rotazioni in campo, al di là delle partenze che potranno esserci». L’ivoriano potrebbe arrivare nel caso in cui Marcelo Brozovic dovesse salutare Milano.

