Adani: «Milan consapevole, servirà la miglior Inter! Troppi gol subiti»

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato di Milan-Inter, derby in programma questa sera alle 18. Queste le sue parole nell’edizione odierna di Tuttosport

ANALISI – Adani presenta il Derby: «Il Milan è molto consapevole della sua forza. Ci vorrà la miglior Inter per riuscire a contrastarlo. I nerazzurri non potranno concedere quello che ha fatto in questo mese e mezzo. La squadra di Pioli ha tante soluzioni per colpire e dietro non bisogna sbagliare niente se Inzaghi vorrà fare un risultato positivo. Difficoltà? L’Inter è una squadra fisica e con Lukaku lo è ancora di più e se non sei al meglio puoi fare fatica. Poi ha subito qualche gol di troppo. Deve rispettare il suo credo calcistico, solo così tornerà tra le prime e potrà lottare per lo scudetto fino alla fine».

MERCATO – Adani commenta il mercato dell’Inter: «Nel momento che non cedi Skriniar al PSG, che rinunci a tanti soldi ha fatto una cosa forte, ha fatto una scelta di continuità. Serviva un uomo esperto nelle rotazioni ed Acerbi lo è. Penso sarà fondamentale valutare chi non è partito ma ha avuto le possibilità per farlo. Penso a Dumfries, a Skriniar e soprattutto a Gosens. L’Inter deve vincere la sfida per la titolarità del tedesco. Con la partenza di Perisic è fondamentale trovare un giocatore con le stesse caratteristiche, con lo stesso rendimento».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello