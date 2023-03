Adani: «Meritava il Porto, l’Inter ha speculato. Contenti ma…»

Daniele Adani va controcorrente, non elogia l’Inter e parla dei meriti del Porto nelle due partita. L’ex calciatore non ha apprezzato l’atteggiamento nerazzurro e lo espone sulla BoboTV.

MERITI – I nerazzurri sono passati, ma secondo Daniele Adani c’è da sottolineare altro: «L’Inter è passata, ma meritava il Porto per le occasioni. Siamo contenti per le squadre italiane, ma se vai a vedere le occasioni meritava il Porto anche all’andata. L’espulsione di Otavio ha deciso la qualificazione, quel gol degli ultimi dieci minuti gli è servito a speculare. Oggettivamente è così, il Porto stasera era contato senza Pepe, Otavio e Joao Mario, però ha giocato partite del genere. Il Porto ha qualche problema davanti, ma non è una squadra così forte se sei applicato. Alla fine però prende un palo e una traversa. Le chiusure di Darmian a campo aperto sono monumentali. Non devi dare peso eccessivo alla qualificazione, saresti piccolo altrimenti, questo dev’essere un punto di partenza. L’Inter è molto di più nel pensiero e nella valutazione, ha sofferto troppo per valere i quarti di finale. Io avrei fatto partire titolare Lukaku, lui è stato decisivo per il passaggio del turno. Secondo me queste sono partite del suo livello».