Adani: «Massimo rispetto per Dumfries. Locatelli? Per ora meglio di Barella!»

Lele Adani ha espresso il suo punto di vista in merito alla vittoria dell’Inter contro l’Empoli per 3-1, elogiando poi l’olandese Denzel Dumfries.

IL RAGIONAMENTO – Lele Adani si è pronunciato nell’appuntamento di Viva El Futbol, su Youtube su vari temi, tra cui la sfida tra Inter ed Empoli e l’evoluzione di Denzel Dumfries. Riguardo la vittoria dei nerazzurri contro i toscani, l’ex calciatore ha parlato in questi termini: «L’Inter, da quando ha perso il derby d’andata, ha pareggiato solo due partite e vinto le altre in Serie A. Asllani è uscito fischiato contro il Bologna, mi è piaciuto come Inzaghi lo abbia difeso. Alla fine, anche in una partita un po’ imprigionata nelle maglie di un’Empoli che giocava abbastanza chiuso, è stata la giocata del campione a rompere questo tipo di equilibri. Lautaro Martinez, se qualcuno dovesse avere dei dubbi, è un campione. Il modo di giocare degli attaccanti aiuta la squadra a segnare: che siano i quinti, le mezzali o i terzi di difesa, il lavoro dei centravanti stimola queste situazioni».

Adani sul costante miglioramento di Denzel Dumfries all’Inter

IL COMMENTO – Adani si è poi soffermato sulla crescita di Dumfries con la maglia dell’Inter: «Massimo rispetto per Dumfries, che vendica Hakimi e Conceicao con il tempismo del gioco, l’attitudine, l’umiltà, l’esuberanza e la capacità di determinare. Ho cambiato considerazione, non nelle qualità, ma nel compito necessario all’esecuzione tattico-strategica dell’Inter di Inzaghi. Lui porta risultati, e lo fa sacrificandosi, accettando di essere talvolta gregario. Ha una capacità di ribaltare il fronte che hanno davvero in pochi. È diventato imprescindibile riconquistando la titolarità, da lui confermata sempre più. Rispetto massimo per lui e onore al merito».

IL PARAGONE – Adani si è infine concentrato sulla stagione di Manuel Locatelli, indicando come dal suo punto di vista l’ex Milan stia facendo meglio di Nicolò Barella: «Sì, ribadisco quanto detto negli scorsi giorni. Per me, Locatelli sta facendo più del centrocampista dell’Inter in questa prima parte di stagione. Non si tratta di dire chi sia più forte in termini assoluti, ma di esprimersi sulla realtà attuale. Io penso che stia facendo meglio di qualsiasi altro centrocampista italiano».