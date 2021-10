Adani: «Ma Sanchez non era finito? Guardate i numeri che ha con l’Inter!»

Adani se la prende con i critici di Sanchez e utilizza dei dati statistici per rilanciare il cileno, protagonista in Empoli-Inter con un assist. Ecco come l’ex difensore nerazzurro si è espresso a Bobo TV sul canale Twitch di Vieri.

IL RILANCIO – La buona prova di Empoli ha fatto salire Alexis Sanchez nelle gerarchie. Un qualcosa che fa contento Daniele Adani e che gli permette di contestare i critici del cileno: «Ma non era finito? Ha fatto nove gol e dodici assist nelle ultime ventitré partite nell’Inter il giocatore finito, quello non decisivo. A Empoli Sanchez ha dato una palla a Danilo D’Ambrosio dove non c’era spazio. Con le prime due l’Inter ha margine, però chi ha giocato meno ha fatto bene. Ha giocato con le punte piccole: l’Inter può giocare in diversi modi, perché ha costruito la rosa così. Possono stare tutte insieme le quattro punte, sono molto complementari con un tipo di gioco che varia. Con la Juventus ho visto poco di buono, partita molto brutta secondo me».