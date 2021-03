Adani: «Lukaku deve allenarsi per fare sempre bene! Non come Benzema»

Adani nel corso della diretta su Twitch della “BoboTV” ha parlato anche lui di Romelu Lukaku, allineandosi a quanto detto da Antonio Cassano (vedi le sue dichiarazioni).

NON COME ALTRI – Adani parlando del Belgio in riferimento agli Europei, ha parlato in particolare della condizione fisica di Lukaku: «Il Belgio quest’anno può dire la sua, anche se ormai da parecchio tempo diciamo così. Hanno l’età giusta. È tra i primi posti nel ranking insieme alla Francia. Romelu Lukaku? Dentro quel corpo fa fatica a fare bene determinati gesti tecnici rispetto altri giocatori che hanno una connessione corpo-mente che di colpo va al piede. I piedi per tutti sono uguali! Poi dipende da come ti alleni, da come pensi. Lukaku quando deve lottare con tre addosso fa fatica a trovare la velocità, la brillantezza. Se lui sta bene fisicamente il pensiero è fine, ma parte in una posizione di svantaggio rispetto un Karim Benzema. Contro il Milan ha messo una bella palla per Lautaro Martinez perché stava bene».