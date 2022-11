Adani: «Inter produce ma non segna. La cifra tecnica di Lautaro Martinez?»

L’Inter continua a perdere gli scontri diretti e a subire tante reti in trasferta: 4 sconfitte su 5 stagionali in Serie A fuori dal Giuseppe Meazza e vetta lontana 11 punti. Adani analizza la situazione nerazzurra su Twitch con la Bobo TV, parlando anche di Lautaro Martinez.

QUINTA SCONFITTA – Continua il cammino disastroso dell’Inter in campionato in trasferta. In Serie A la squadra di Simone Inzaghi ottiene la quinta sconfitta, non vince l’ennesimo scontro diretto e soccombe anche a Torino contro una Juventus senza tanti primi violini. Daniele Adani su Twitch con la Bobo TV ha analizzato il momento interista e ha parlato così della situazione: «L’Inter ha un palleggio, un gioco ma non ha mai avuto cattiveria nelle partite importanti. Le altre hanno fatto pagare dazio. non riesco a capire perché l’Inter perde così tanti scontri diretti. C’è qualcosa che va oltre la tattica, ieri Inzaghi è stato fermo, senza reazioni in viso, amorfo. Non ha partecipato mai, ha iniziato la partita sentendosi già che sarebbe andata così. Più grave è stato che non hai fatto il gol, non che l’hai preso. La Juventus te lo può fare il gol in casa. Se l’Inter crea così tanto e non segna è un problema, delusione totale è stato Lautaro Martinez. Si vive per questo tipo di gol, per queste partite. Hakan Calhanoglu ha fatto bene, Barella è andato a fasi alterne, non è stato continuo contro Manuel Locatelli che ha giganteggiato».

Inter, quali sono i problemi?

GRANDI PROBLEMI – Adani ha poi parlato dei problemi in generale, aggiugendo: «L’Inter la paga negli scontri diretti. Dall’inizio subisce troppo, produce ma non ha cattiveria, non è spietata. I nerazzurri hanno la rosa più forte, ma hanno problemi adesso: concedono e subiscono, producono ma non segnano. L’Inter quando va sotto non recupera mai, finisce la partita per i giocatori quando vanno in svantaggio. Sullo sviluppo è più imprevedibile e qualitativa, mancano Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku da molto tempo e sono troppo importanti. La squadra è vulnerabile, l’Inter tenta di fare la partita ma non raccoglie e subisce. Si torna ai difetti e alla cifra tecnica di Lautaro Martinez. Alla compagine di Inzaghi manca l’indice famelico e la capacità di risolvere la partita anche quando non è indirizzata. In partite con largo vantaggio vince, nelle partite in equilibrio non vince mai, è sempre indietro. C’è sempre qualcosa che manca e succede spesso. In 13 partite ha perso 5 volte, ha grandi fragilità contro squadre di pari livello».