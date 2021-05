Adani: «Lautaro Martinez? Quando scelse l’Inter c’erano due squadre»

PREFERENZA – Lautaro Martinez è da tre anni all’ Inter , e ora sta trattando il rinnovo di contratto (tempi allungati per il cambio di agente e le vicende societarie). Quando è arrivato nel 2018, però, i nerazzurri hanno dovuto battere una concorrenza agguerrita, con Piero Ausilio che andò direttamente in Argentina per chiudere l’acquisto. Daniele Adani ricorda: «C’erano due squadre, Borussia Dortmund e Atlético Madrid . Lui ha scelto l’Inter, anche grazie all’intermediazione di Javier Zanetti e Diego Milito (all’epoca dirigente nel Racing , ndr). Lui ha scelto l’Inter, ma lo volevano là. Lautaro Martinez può andare ovunque, è un giocatore che può giocare in qualsiasi contesto».

