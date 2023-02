Adani: «Lautaro Martinez prova da campione! Ma Milan sconcertante»

Adani premia Lautaro Martinez per la prestazione di ieri nel derby Inter-Milan. L’ex difensore nerazzurro, nel corso della puntata di stasera della Bobo TV, va poi duro nei confronti della squadra di Pioli.

DOMINIO NERAZZURRO – Daniele Adani analizza il derby di ieri guardando il meglio e il peggio visto al Meazza. Le sue parole: «Io do il peso giusto alla prestazione dell’Inter e di Lautaro Martinez, che è veramente da campione. La partita di Lautaro Martinez è da campione, secondo me da campione l’ha fatta anche Nicolò Barella. Lautaro Martinez ha giocato da super super super giocatore, un livello diverso dagli altri trenta in campo. Quest’anno performances superiori le ho viste fare solo ai giocatori del Napoli: un grandissimo, dai veri 9 argentini. C’è tanto della vittoria dell’Inter nella partita di Lautaro Martinez. È il Milan che merita un po’ più di approfondimento. Abbiamo riconosciuto tanto al Milan, che ha ottenuto cose incredibili in questi ultimi due anni, ma il primo tempo è stato sconcertante. Ieri non posso trovare un aggettivo diverso da sconcertante. Il Milan ha scelto di guardare l’Inter in campo, non ha messo Rafael Leao per far fare il difensore a Divock Origi: questa è la verità».