Adani: «Lautaro Martinez, eredità pesante. Pronto e decisivo»

Dopo la grande prima parte di stagione disputata, Lautaro Martinez è pronto a guidare l’attacco dell’Argentina al Mondiale. Proprio di questo ha parlato Lele Adani su Rai Due negli studi di 90esimo Minuto.

EREDITÀ – Lautaro Martinez oggi non ha trovato la via del gol, ma ha fornito l’assist per la prima rete di Edin Dzeko e la spizzata fondamentale per l’autogol di Palomino sull’1-3. Lele Adani ha parlato in questo modo dell’attaccante argentino in vista del Mondiale: «Parliamo di un calciatore pronto e decisivo. Cattivo e alza sempre di più l’indice dei suoi gol, è una cosa fondamentale per un attaccante come lui. Ora va a prendere l’eredità dei grandi centravanti argentini».