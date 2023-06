Adani: «Lautaro Martinez completo, come un calciatore di strada»

Lautaro Martinez ha impressionato Daniele Adani nella sua crescita. L’ex calciatore ha commentato in questo modo l’evoluzione dell’attaccante dell’Inter su 90′ Minuto.

ATTACCANTE – Daniele Adani è estasiato dal Toro di Bahìa Blanca: «Lautaro Martinez sicuramente farà il titolare, c’è un solo dubbio sugli altri due. L’argentino obiettivamente è completo, è un calciatore che sa fare tutto con qualità, cattiveria, attitudine. Sul lavoro di Lukaku che protegge lo serve poi in profondità, quindi è anche un 10 oltre che un 9. Lavora per gli altri, lo fa spesso che guarda sempre il lato debole, come accaduto con l’Atalanta per Dimarco. Quell’opportunità produce gol, ha la capacità di dribblare, di spostare la palla come i calciatori da strada. Entra in mezzo a due, si apre il campo e trova la giocata su altri lati. Lautaro Martinez è attento anche sul lavoro senza palla, usa il corpo e apre gli spazi in modo ottimo».