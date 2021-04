Adani: «La UEFA sfinisce i giocatori! Atalanta arriva davanti alla Juventus»

Adani attraverso la diretta Twitch sul canale di Bobo Vieri, ha detto la sua in merito alla questione Superlega e UEFA, facendo riferimento anche al campionato e l’esempio Atalanta.

SUPERLEGA E UEFA – Adani esprime un suo parere in merito alla Superlega senza risparmiarsi nei confronti dell’UEFA: «La Superlega è stata un terremoto di tre giorni e ora è passato. La Superlega è stata spiegata e presentata male, ma allo stesso tempo è chiaro che bisogna fare calcio. FIFA e UEFA non possono sfinire i campioni con troppe partite, perché poi sono i club a pagar loro gli ingaggi. Che giochino o che siano infortunati come Robert Lewandowski che si è perso delle partite importantissime col Bayern Monaco a causa della gara contro Andorra in Nazionale. Se tu non intervieni per controllare mettendo un tetto alle spese da tutti i punti di vista, non se ne esce».

IN CAMPIONATO – Adani, continuando a parlare di UEFA, fa un esempio in campionato tra Juventus e Atalanta, dicendo che comunque i nerazzurri arriveranno davanti ai bianconeri: «Per fare calcio serve un progetto e il modello da seguire è sotto gli occhi di tutti già in Italia, come per esempio l’Atalanta. Per blasone vale un cinquantesimo rispetto la Juventus, ma le arriva davanti in campionato e in Champions League. La UEFA e la FIFA avrebbero avuto più volentieri la Juventus in Europa, e non vanno biasimati, però parliamo di sport e bisogna andare sul campo, giocarsela sempre».