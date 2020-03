Adani: “Juventus-Inter, colpo possibile! Porte chiuse vantaggio per...

Adani: “Juventus-Inter, colpo possibile! Porte chiuse vantaggio per Conte”

Intervistato ai microfoni di “Tuttosport”, Daniele Adani, ex difensore nerazzurro ed ora commentatore di “Sky Sport”, ha parlato di Juventus-Inter

PORTE CHIUSE – Queste le parole di Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ed ora commentatore di “Sky Sport”, su Juventus-Inter: «Se si giocherà a porte chiuse sarà un vantaggio per Conte. Inoltre non è da escludere un colpo dell’Inter a Torino visto il momento che stanno attraversando Sarri e la squadra».