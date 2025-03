Adani: «Inzaghi? Se quella partita la fanno Klopp, Slot, Luis Enrique diciamo capolavoro»

Adani esalta Simone Inzaghi, che ha preparato alla grandissima Atalanta-Inter. L’opinionista cita quattro grandi allenatori. Una vittoria da super squadra con un super allenatore.

CAPOLAVORO – Daniele Adani, così come Antonio Cassano, ha elogiato tantissimo la partita preparata da Simone Inzaghi in Atalanta-Inter. L’ex difensore, oggi noto opinionista, ha parlato di capolavoro e super prestazione. Le sue parole: «Se la partita che aveva un valore di un livello altissimo, se l’Atalanta avesse battuto l’Inter ci sarebbero state tre squadre al primo posto e a pari punti. Mai una cosa del genere per la Dea. Era una notte che poteva portare l’Atalanta prima. Se quella partita che ha fatto Inzaghi la fanno Klopp, Slot, Luis Enrique, Xabi Alonso noi diciamo che è un capolavoro. Quindi termini alti. Noi accostiamo Inzaghi ad un visionario per la stima di Gasperini, per la forza dell’Atalanta, per l’Inter che dovrà giocare ancora tanto. La lettura deve all’unisono: è stata una partita vinta da una super squadra con un super allenatore. Nemmeno un gradino in meno. Una delle prove più significative e impattanti, ristabilendo le gerarchie anche con il Napoli». E come dare torto ad Adani. L’Inter ha fatto una partita clamorosa contro l’avversario più pericoloso in questo periodo.