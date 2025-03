Adani: «Inzaghi bravo in Inter-Monza! Una mossa perfetta»

Daniele Adani ha fatto un’analisi approfondita della partita vinta dall’Inter contro il Monza. L’ex calciatore ha fatto notare una difficoltà nella squadra di Simone Inzaghi su VivaElFutbol.

PRESTAZIONE – Daniele Adani ha analizzato così il match: «L’Inter ha fatto 30 tiri verso la porta contro il Monza, non succedeva da anni. In Germania nel weekend il Bayern Monaco ha perso in rimonta con il Bochum che era ultimo. Le partite vanno giocate in modo centrato. Il Monza ha trovato campo, l’Inter non era così brillante nonostante abbia giocato ad una sola porta. I nerazzurri hanno fatto fatica a concludere con frequenza, poi i gol del Monza sono bellissimi. Due ripartenze a liberare Birindelli e Keita. Inzaghi ha messo bene la mano nel secondo tempo. L’emorragia è stata fermata dal gol di Arnautovic a fine primo tempo. Io ero sicuro l’Inter ribaltasse la partita, perché non è mai cambiato nulla. Zielinski si è fatto male e Inzaghi ha messo Correa invece di Frattesi».

Inter-Monza, le difficoltà dei nerazzurri!

DIFFICOLTÀ – Adani infine sottolinea cosa non va: «Si giocava negli ultimi 30 metri, quella mossa è stata giusta. Una squadra così forte nelle difficoltà ha più modi per segnare denotando però più che mai l’assenza di dribblatori. Quando gli avversari giocano più schiacciati l’Inter va in difficoltà, perché gira e passa aspettando che escano gli altri. Lo fa bene, ma lo deve fare alla perfezione perché non ha dribbling. Non ha altre alternative».