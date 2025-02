Adani: «Inter, Zalewski acquisto funzionale. Giocata decisiva!»

Lele Adani ha espresso il suo punto di vista sulla corsa scudetto, con l’Inter che può sorridere per il mancato successo del Napoli contro la Roma nel posticipo di domenica 2 febbraio.

IL RAGIONAMENTO – Lele Adani si è pronunciato a La Domenica Sportiva sulla lotta al vertice del campionato italiano, indicando come per i nerazzurri non sia facile reggere il ritmo del Napoli: «L’Inter sta facendo un percorso straordinario, ma ha davanti una squadra che non sbaglia quasi mai. Oggi lo ha fatto, aiutando quindi i nerazzurri. Voglio aggiungere una cosa su Zalewski: penso sia stato un acquisto utile per l’Inter, come si è visto già dalla partita di oggi contro il Milan. La sua giocata, rappresentata dall’assist per il gol di De Vrij, è stata decisiva per il pareggio finale».