Adani: «Inter, Yamal imprendibile! Ma il Barcellona concede»

Lele Adani, intervenuto come di consueto a Rai 2 su La Domenica Sportiva, ha parlato dei prossimi impegni dell’Inter di Simone Inzaghi.

DIFFICILE – Lele Adani, ex giocatore e oggi opinionista sportivo, nella puntata de La Domenica Sportiva, ha parlato del lavoro di Simone Inzaghi in vista anche della semifinale di ritorno in Champions League contro il Barcellona. Queste le sue parole: «Per Lautaro Martinez sarà una sfida contro il tempo recuperare. Il centrocampista in più l’avevamo visto contro il City brevemente, ma contro il Barcellona Inzaghi giocherà con due punte perché conosce bene questo sistemo e allo stesso tempo perché anche il Barcellona concede un bel po’ in difesa. L’Inter ha fatto il possibile per depotenziare Yamal, ma ne ha messi tre sopra di lui e non ci è riuscita. Difficile dire se sia meglio Dimarco o un marcatore vero su di lui. Yamal, che ne vincerà di palloni d’oro, non potrà mai essere paragonato a Messi. Non ha affatto metà del suo talento».