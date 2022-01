Adani: «Inter voleva vincere, Juventus pensava ai rigori. Filosofie diverse»

L’Inter ci ha creduto fino all’ultimo secondo e alla fine ha vinto la Supercoppa Frecciarossa. La Juventus è stata piegata al 121′ dal gol di Alexis Sanchez. Lele Adani, alla Bobo TV, annuncia così la finale giocata mercoledì sera.

FILOSOFIE – L’Inter ha vinto la Supercoppa e l’ha fatto con il gol di Sanchez al 121′. Adani ha fatto la sua analisi della partita sottolineando due filosofie diverse e opposte tra Inter e Juventus. «L’Inter ha tolto Perisic e messo Dimarco che è più difensivo ma non cambia il modo di giocare. Se c’è una filosofia quella è. Al 121′ una squadra pensava a vincerla e una ai rigori. Nel primo tempo supplementare Vidal fa un fallo tattico ma non per mettere dentro un calciatore, per fermare un’azione pericolosa per poi vincerla. Errore Alex Sandro? E’ la natura delle due squadre che provoca l’episodio. Alex Sandro ha fatto un errore ma dietro aveva Darmian, questa è la filosofia di vincerla».

Fonte: Bobo Tv