Adani: «Lautaro Martinez un campione! Ecco chi li ha salvati»

Lele Adani, ex giocatore e opinionista sportivo, ha parlato al termine della vittoria della Juventus su Rai 2, affrontando vari temi, incluso il percorso dell’Inter di Simone Inzaghi.

ATTENZIONE – Dopo la domenica di Serie A, negli studi di Rai 2, a La Domenica Sportiva, si è parlato anche del sorpasso dell’Inter ai danni del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: «Kvara era molto importante per il Napoli, era il migliore. Se lo perdi, devi rimpiazzarlo. Conte fa un doppio discorso: da una parte si rivolge alla società e dall’altra chiede al gruppo di avere più fame. Il Napoli, prima di questa fase, giocava bene, ma ora difende peggio e prende due gol a partita. L’Inter ha speso molto per il secondo portiere, che ieri gli ha salvato la partita. Ha vinto grazie ai campioni come Lautaro Martínez, che riceve la giocata e la capitalizza».