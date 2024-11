Adani: «Inter a viso aperto col Napoli, ma resta un dubbio»

Adani ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, sollevando anche un dubbio. Ne ha parlato durante la nuova puntata di “vivaelfutbolreal” su Twitch.

UN DUBBIO – Lele Adani ha parlato così riguardo il pareggio tra le due squadre al vertice, sollevando un suo dubbio: «L’Inter ha provato a fare la sua partita contro il Napoli, ha giocato a viso aperto. Alla fine della fiera hanno colpito due pali, oltre il rigore di Calhanoglu, anche il palo di Dimarco. L’Inter ha giocato in casa contro Napoli, Juventus e Milan facendo due punti. Fermo restando che sono tutte lì, io vorrei capire dove può migliorare questa squadra. Ha difetti? Dove può migliorare? Perché non so se si trovano delle risposte a questo. Perché è assolutamente identitaria, ma dove vai a migliorarla? Questo resta il dubbio».

Momento amarcord e l’attaccante più “forte”

RICORDO – Adani poi ha risposto a una domanda di Cassano: «L’attaccante ce mi ha impressionato di più? Didier Drogba quando giocava in Francia: Marsiglia-Inter 1-0, da solo mandava al bar me, Cannavaro e Cordoba. A palla lontana, se lo prendevi, era fatto di marmo. Io ho marcato Gullit agli inizi della mia carriera, lui era un’altra cosa. Ci pigliava per il culo tutti e rideva… Ci picchiava e ci portava in giro».