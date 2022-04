Adani: «Inter vince e gioca bene, dal punto di vista fisico squadra ripresa»

Daniele Adani, a 90°minuto su Rai Due, ha analizzato la vittoria dell’Inter contro lo Spezia. Per l’ex giocatore, nerazzurri bene anche dal punto di vista fisico

VINCERE COL GIOCO − Le parole di Adani in merito a Spezia-Inter: «L’Inter continua a vincere giocando bene, ha mandato in rete Brozovic, il 17esimo marcatore stagionale. Da quando è rientrato ha ripreso a giocare bene tutta la squadra. Grande performance di tutti, la squadra sta tornando forte dal punto di vista fisico. E’ potenzialmente candidata alla vittoria di questo Scudetto. Il Milan vince più con la fase difensiva, fatica a fare gol. Ieri non un gioco bellissimo».