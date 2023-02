Adani: «Inter-Udinese tosta per entrambe. Una preoccupazione»

Lele Adani nel prepartita di Inter-Udinese ha parlato ai microfoni di Udinese TV spiegando quelle che sono le sue sensazioni in vista della partita di questa sera

GARA DIFFICILE – Lele Adani ha presentato così Inter-Udinese di questa sera: «Partita tosta per entrambe. L’Inter deve cercare di vincere e la lotta per il quarto posto è agguerrita. L’Udinese ha i valori. È una partita che va giocata e che nasconde tante insidie. La valutazione sulle scelte di formazione è fatta anche in vista della gara con il Porto. Ma bisogna preoccuparsi più di avere l’atteggiamento giusto».