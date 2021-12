Adani: «Inter, tre settimane fa a quest’ora a -10. Oggi può andare in vetta»

Daniele Adani, ospite negli studi di 90°minuto, ha parlato del possibile sorpasso di questa sera dell’Inter. L’ex giocatore cita la partita contro il Napoli di qualche settimana fa

SORPASSO − Adani sulla possibile conquista del primato da parte dei nerazzurri: «Tre settimane fa a quest’ora, Piotr Zielinski del Napoli faceva gol a San Siro in Inter-Napoli e i nerazzurri erano temporaneamente a meno 10 dalla vetta. Oggi possono andare in vetta. Questa è una squadra forte, allenata bene. L’Inter potrebbe andare al primo posto in un campionato equilibrato. In caso, ciò non determinerà tanto per il titolo finale perché anche nel girone di ritorno ci saranno vari movimenti».