Adani: «L’Inter sviluppa il miglior gioco d’Italia. Determinante un giocatore»

L’Inter è in un ottimo momento di forma avendo vinto tre gare consecutive. Daniele Adani, ospite al 90°minuto su Rai 2, ritiene che un giocatore sia stato determinante in quest’ultimo mese

MIGLIOR GIOCO − Adani non ha dubbi sulla squadra di Simone Inzaghi: «Edin Dzeko è il miglior regista dell’Inter quando viene dietro. Marcelo Brozovic fa tante cose, l’Inter le fa tutte bene. Anche le partite vinte con le grandi le poteva vincere. I nerazzurri adesso sviluppano gioco, vanno avanti con tutti gli effettivi. Nell’ultimo mese, è cresciuto Hakan Calhanoglu che aiuta Brozovic anche a salire di più. Con Ivan Perisic in forma, l’Inter è al momento la squadra che sviluppa il miglior calcio in Italia».