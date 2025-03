Adani: «Inter di supremazia. Bastoni? Volevamo vedere un aspetto»

Lele Adani nell’ultima puntata di Viva El Futbol, ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Simone Inzaghi in Feyenoord-Inter.

GESTIONE – Lele Adani, intervenuto nel suo programma Viva El Futbol in onda su YouTube, come fatto da Nicola Ventola, ha analizzato positivamente la vittoria dell’Inter allo stadio De Kuip contro il Feyenoord: «Per me l’Inter ha fatto una grandissima partita, la distribuzione dei 5 dietro è stata corretta: vai per conoscenze e insieme. La dilatazione dei cinque per me è stata preparata e scelta bene. Avrebbe potuto giocare un giocatore con maggior predisposizione sulla fascia a destra e Dumfries andava a sinistra; invece, si è lavorati su due catene con conoscenze. L’Inter non doveva essere devastante, ma lucida nella gestione. E la gestione è stata fatta bene»

Adani va anche sui singoli: da Thuram a Bastoni

LE PUNTE – Per Adani, grande merito della prestazione dell’ Inter va dato al lavoro delle punte. L’opinionista ha elogiato la prestazione offerta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez: «C’era bisogno di una prova che è iniziata dal minuto uno dagli attaccanti. Thuram ha toccato otto palloni subito e poi i gol sono stati molto belli. Mi è piaciuta la supremazia, la maturità e le scelte senza cambiare il sistema di gioco. Qualificazione non in dubbio, fatti gli scongiuri. Bastoni? Si è preso la costanza del rendimento da marcatore e questa la volevamo vedere. Perché eliminato il Feyenoord adesso arrivano gli attaccanti veri».