Adani: «L’Inter sa la strada per contendere tutti i trofei, controlla!»

Adani si fida tanto dell’Inter, che in questi 4 anni con Simone Inzaghi sta raggiungendo livelli top. L’ex difensore e oggi opinionista sottolinea un dato.

SQUADRA IN CONTROLLO – Daniele Adani, ospite fisso della “Domenica Sportiva” su Rai Due, ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi, che vincendo sabato si è portata momentaneamente a più sul Napoli. Allo stesso tempo, mercoledì sera, i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Bayern Monaco di Vincent Kompany nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le parole dell’opinionista: «L’Inter ha il miglior undici della Serie A e il miglior organico anche nei 23, ma meritarlo è anche un’altra cosa. Dà sempre la sensazione di essere in controllo: se vuole fare punti, fa i punti che gli servono; se deve fare l’impresa, fa l’impresa. E con Inzaghi l’Inter ha lo stesso numero di vittorie del Real Madrid e le uniche due squadre che hanno meglio sono Liverpool (55) e Manchester City (56). E mercoledì giocherà nel suo stadio che conterà 75 mila anime. È una squadra veramente forte, una società che ha lavorato bene. Sa qual è la strada per contendere tutti i trofei». In casa, in campionato, con Inzaghi in panchina la Beneamata ha vinto 54 partite.