Adani: «Inter squadra forte, sa come vivere le partite. Non mi stupisco»

Daniele Adani, ospite negli studi di 90°minuto, ha parlato dell’Inter e di come i nerazzurri siano una squadra molto forte capace di vivere le partite

SQUADRA − Questo il parere di Adani sulla formazione di Simone Inzaghi: «L’Inter è una squadra forte, che sa vivere le partite non solo quando ne è in vantaggio ma anche quando deve reagire. Ha una grande pienezza nel fare la partita come si presenta, nei momenti della stessa, quindi non mi stupisco del suo buon avvio di campionato». Ieri l’Inter ha trionfato per la quinta volta su sette in questo campionato, rimontando il Sassuolo per 1-2.