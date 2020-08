Adani: “Inter sprecona ma mi è piaciuta! Godin ha messo i gradi in campo”

Daniele Adani, ex calciatore dell’Inter e opinionista di Sky Sport, ha commentato la splendida vittoria dei nerazzurri di Conte contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Elogio speciale per Godin.



WELL DONE – L’Inter sbaraglia il Bayer Leverkusen grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. I nerazzurri di Antonio Conte si guadagnano l’accesso alle semifinali di Europa League. Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, ha commentato così la splendida prestazione di Samir Handanovic e compagni: «Possiamo parlare di Inter sprecona. Ma la partita contro il Bayer Leverkusen è stata vissuta bene dal primo all’ultimo minuto. Le opportunità per segnare sono incrementate con Christian Eriksen, che predica calcio a un livello superiore. Il Leverkusen attacca ma concede e l’Inter dato dimostrazione di tenuta mentale. Passaggio del turno strameritato. Lukaku? Importante anche quando non tocca il pallone, i difensori non capiscono che devono staccarsi e non dargli l’appoggio. Lavora con tutto, giocatore forse che tocca più palloni dell’Inter».

IL MIGLIORE? – Adani prosegue: «Diego Godin oggi ha messo i gradi in campo. Lukaku analizza il gioco e a certi livelli i grandi giocatori sanno fare questo. Lukaku pensa e si comporta di conseguenza. Questa partita aveva un peso notevole e serviva tutto, come tenere duro difensivamente dopo le occasioni sbagliate. Ma molte volte una situazione simile peannuncia una beffa. Il Bayer Leverkusen ha tirato solo due volte in porta. L’Inter ha saputo proporre tantissimo e mi è piaciuta per quello. C’è una continua interazione tra allenatore, squadra e Lukaku. Non si fallisce mai il focus sul gruppo. L’Inter sta facendo bene sotto tutti i punti di vista e chiude la stagione in crescendo. Chi era in discussione sta rispondendo. Il messaggio di Godin (vedi articolo) nel post partita? Andrebbe trasmesso su Sky TG24, perché è un messaggio sociale».