Adani: «L’Inter si è solo difesa, la Juventus meritava di vincere la gara»

Daniele Adani, alla Bobo Tv, ha commentato il match tra Juventus e Inter di ieri sera. L’ex giocatore non ha dubbi su quanto visto all’Allianz Stadium

ANALISI − Le parole di Adani sul match dell’Allianz Stadium: «La partita è stata vissuta molta di più sulla metà campo dell’Inter, c’è stata più continuità, più contrasti della Juventus. Inoltre, la Juventus ha tirato di più. Per quello che ha proposto la Juventus non meritava di perdere o pareggiare ma di vincere. L’Inter non ha fatto praticamente nulla se non difendendosi. Ma grande partita di Skriniar e D’Ambrosio, non una buona partita di Brozovic, Barella, attaccanti e Bastoni. Il migliore è stato Dumfries, ha deciso la partita col rigore. Nell’Inter che è calata, in cui c’è poca qualità, la Juventus ha provato a spingere».