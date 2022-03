Adani: «Inter, senza Brozovic difficile. Servono le giocate dei campioni»

Lele Adani negli studi di 90esimo Minuto su Rai Due ha analizzato cosa devono fare rispettivamente Torino e Inter questa sera per poter vincere la partita.

VERSO LA VITTORIA – Lele Adani ha analizzato in diversi punti ciò che dovranno fare Torino e Inter per vincere la gara di questa sera: «Il Torino deve tenere il suo ritmo alto, non può andare bassa. Deve marcare con i centrocampisti e i difensori. I trequartisti alle spalle o ai lati del mediano avversario, inoltre, possono fare male. L’Inter dal canto suo deve fare il suo possesso, cosa che sarà questa sera più difficile senza Brozovic. Devono correre alle spalle dei difensori e poi servono chiaramente le giocate dei suoi campioni».