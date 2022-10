Adani: «L’Inter deve lottare per lo scudetto. Tornata sul cammino giusto»

La vittoria di ieri dell’Inter sul campo della Fiorentina, conferma il recupero di forma da parte dell’Inter dopo un brutto inizio stagionale. Lele Adani, negli studi di 90esimo Minuto su Rai Due, ha fatto il punto sul livello della squadra e sugli obiettivi per cui lottare.

STANDARD – Lele Adani non ha dubbi sul livello dell’Inter, anche dopo la sofferta vittoria di ieri contro la Fiorentina: «Le milanesi hanno vinto facendo quattro gol e in modi diversi. L’Inter, con la vittoria sofferta di Firenze riprende quel cammino giusto che va a rispettare il suo standard. Il rientro di Lukaku non sarà un problema. È una squadra forte e nelle rotazioni ben vengano i giocatori forti. I gol di ieri sono stati fatti tutti bene, costruiti di collettivo, di qualità e di forza. È una squadra che, rispetto ai suoi valori, deve lottare per vincere lo scudetto. Chiaramente va registrata la difesa, ma è una squadra che vuole tornare grande anche in campionato».