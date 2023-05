Adani: «Inter, troppe sconfitte. Quarto posto rimedio non obiettivo!»

Nonostante l’ottimo traguardo raggiunto dall’Inter in Champions League, Adani apre il capitolo sulle sconfitte in campionato dei nerazzurri. Ecco come la pensa l’ex calciatore intervenuto su Bobo TV.

RIFLESSIONE – Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Napoli, Daniele Adani torna ad analizzare le problematiche della squadra di Simone Inzaghi in campionato: «Dopo l’accesso alla finale di Champions League, con merito, e a qualche giorno dalla finale di Coppa Italia, che può segnare un altro trofeo, posso dire che la sconfitta dell’Inter contro il Napoli è la meno grave. Dall’altra parte, però, dico che con questa fanno dodici sconfitte su trentasei partite. Una sconfitta su tre. L’Inter in questo momento è a 66 e il Napoli a 86 punti. Non è l’obiettivo dell’Inter andare in Champions League (vedi articolo), come anche non lo sarebbe stato per la Juventus. Stare fra le prime quattro è il rimedio, ma l’obiettivo è vincere lo scudetto. Puoi perderlo ma non puoi essere a meno venti. Puoi essere competitivo ma non puoi essere fuori a quattro mesi dalla fine dello scudetto. La mia riflessione non è solo sull’Inter ma coinvolge tutta la Serie A. Siamo tutti contenti per le finali europee in cui sono coinvolte le tre squadre italiane ma nessuno riesce a competere in entrambe le competizioni, tra campionato italiano e Europa. Giuseppe Marotta ha confermato Inzaghi al 100%. Alla luce di tutto, oggi non è più un motivo di dibattito. Pronostico di Inter-Fiorentina? Finisce 1-1 e vince l’Inter ai rigori».