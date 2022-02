Adani: «Inter scarica. Brozovic out? Ci sta ma non puoi soccombere così»

Daniele Adani, su Twitch durante la Bobo tv, ha analizzato il KO dell’Inter contro il Sassuolo. Commentata anche l’assenza di Brozovic che non può essere una giustificazione

STANCHEZZA − Adani sulla stato attuale della squadra di Simone Inzaghi: «Siamo stati i primi a sottolineare la connessione tra Conte e Lukaku come l’arma del biennio Inter. Ma dire che la partita di ieri è da richiamare alla mancanza di Lukaku, mi sembra riduttivo. L’Inter, le ultime partite, non le ha mai vinte dominando. Le ha vinte con le sue idee ma di misura. Tante volte l’Inter dentro un collettivo che ha funzionato ha trovato la giocata decisiva di altri, come con la Roma o in Supercoppa Italiana. L’Inter in 40 giorni ha giocato delle partite a livello energico e mentale difficilissime. Tante gare di un certo livello e secondo me ieri si è vista una squadra scarica. Il Sassuolo in 8′ poteva fare tre gol. C’è un approccio che va oltre l’assenza di Brozovic, il sacerdote, nessuna predica come lui. Ma non è che se ruota Barella ed entra Gagliardini devi così soccombere. Però, nonostante il KO, la forza della squadra gli ha permesso di essere pericolosa. C’è un appannamento nell’area offensiva nerazzurra».