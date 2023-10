Adani: «Inter-Roma non una partita di calcio! Lukaku? Il meno colpevole»

L’Inter ha battuto la Roma per 1-0 grazie al gol di Thuram. Ha deluso, invece, l’uomo più atteso: Lukaku. L’analisi di Daniele Adani alla Bobo TV su Twitch

COLPEVOLE – Questa l’analisi di Adani: «Inter-Roma? Il meno colpevole è Lukaku. C’è un dato che è impossibile da credere. I tocchi in area di rigore della Roma: due. La Roma ha toccato due volte il pallone nell’area di rigore dell’Inter, Quel dato lì la Roma non lo faceva dal 2016. L’Inter ha fatto 10 partite, i punti glie li hanno tolti Sassuolo e Bologna. Entrambe sono andate in svantaggio ed hanno provato a fare delle cose perché è così che si può definire una partita di calcio. Quella di ieri infatti non è stata una partita di calcio. Perché una squadra ha provato a far di tutto per ottenere qualcosa, l’altra ha fatto di tutto per provare a non ottenere qualcosa. Un conto è stare bassi, un conto è difendere nell’area piccola. La Roma doveva andare sotto dopo 8’»