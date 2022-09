Adani: «Inter? Risultato da rivedere. Su Gosens tutti responsabili»

Adani non è certo entusiasta dal livello di calcio visto in Viktoria Plzen-Inter di martedì in Champions League. L’ex difensore, alla Bobo TV, continua ad aspettarsi una maggiore continuità da Gosens.

PRESTAZIONE MEDIOCRE – Daniele Adani ha un giudizio negativo di Viktoria Plzen-Inter, nonostante lo 0-2: «Quando si analizza una partita, al di là dell’esito, bisogna mettere dentro tutte le componenti. Se io vedo la partita vedo, in generale, poco spettacolo. È stato un match dove una squadra che non è brillante ha cercato una vittoria e l’ha meritata, con un grande Edin Dzeko, e l’altra che non ha dato nulla. Questa squadra ha dato poco davanti ai suoi tifosi: il minimo che poteva accadere era la sconfitta per il Viktoria Plzen. L’Inter ha trovato un risultato che fa bene, ma ovviamente va rivisto».

I SINGOLI – Adani valuta alcuni dei protagonisti di Viktoria Plzen-Inter: «Robin Gosens? Chiuso il mercato abbiamo detto che deve giocare dieci partite. Questo ragazzo ha bisogno di stare bene fisicamente, perché non è Marcelo. Ha bisogno dei suoi inserimenti, anche se scriteriati, e questa cosa passa dalla fiducia e dalla condizione. Ricevuta questa il ragazzo risponde, perché certamente non è Ivan Perisic ma se Gosens non può fare il titolare all’Inter c’è qualcosa che non va. Dove tutti sono responsabili. Francesco Acerbi? Secondo me era importante per lui essere lucido e concentrato, perché l’avversario ha fatto poco. Poche volte ha dovuto marcare in area, doveva essere lineare e l’ha fatto. Un difensore che rigioca dopo tanto tempo dev’essere il più lucido possibile, lui l’ha fatto».