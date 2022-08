Adani: «L’Inter rischia di avere un problema. Ma ha nelle gambe 100 gol»

Adani trova qualche difetto dalla prestazione dell’Inter contro lo Spezia di sabato sera. Tornando sul match del Meazza durante la Bobo TV, l’ex difensore analizza pregi e difetti della rosa di Inzaghi.

AVVERSARIO NULLO – Daniele Adani avverte prima di iniziare l’analisi: «Bisogna dare il peso alla partita che ha fatto lo Spezia, perché l’avversario ti dà la misura della partita che fai. Lo Spezia non ha superato la metà campo, l’Inter è in crescita ed è al 65-70%: poteva fare nove gol, è abbastanza palese. Sapete perché gli do un peso? Perché poi guardo la Cremonese, che tra Fiorentina e Roma ha tirato trenta volte in porta prendendo traverse e creando occasioni. Io non accuso nessuno, ma non posso non analizzare quello che ho visto: le analisi sulla partita dell’Inter vanno fatte in questo senso».

IN CRESCITA – Adani passa alle note liete della partita vinta contro lo Spezia: «L’Inter è una squadra che ha davvero nelle gambe cento gol, deve trovare brillantezza perché ha giocatori pesanti che devono essere al 100%. La centralità di Romelu Lukaku rende sempre pericolosa la manovra: adesso una palla sì e una no sbaglia lo stop, se non è brillante la palla gli scappa. Però fa fare il primo gol, fa uscire la palla sul secondo gol, ha preso la traversa di testa».

DOVE MIGLIORARE – Adani trova una possibile criticità: «Io continuo a pensare che l’Inter, se non trova un determinato Robin Gosens, ha un problema a sinistra perché la variante del gioco di Ivan Perisic non te la dà nessuno: è un giocatore troppo diverso per essere sostituito. Dovrà valorizzare quelli che ha, ma sarà difficile vedere tanta efficacia come quando c’era Perisic. Con lo Spezia ha controllato la partita agevolmente, a un certo punto si capiva che era solo questione di tempo».