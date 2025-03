Adani: «Inter, nel primo tempo un giocatore spostava gli equilibri»

Adani analizza il match tra Napoli e Inter, finito 1-1. L’ex giocatore e oggi noto opinionista si è focalizzato nello specifico su un giocatore nerazzurro, che a parer sua stava facendo la differenza. Dopo il suo cambio forzato, la partita è cambiata.

SPOSTAVA GLI EQUILIBRI – Daniele Adani è ritornato su Napoli-Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata di Serie A terminato 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. A detta sua, nel primo tempo, i nerazzurri hanno potuto sfruttare l’ottima giornata di Federico Dimarco, continua spina nel fianco per la difesa azzurra. Ma dopo la sua uscita dal campo per infortunio, il match è cambiato. La sua analisi alla Domenica Sportiva: «Dimarco andava a colpire alle spalle di Politano, che lo subisce nel primo tempo e arrivano le occasioni dell’Inter nel primo tempo. E arriva anche la sua punizione favolosa. Il secondo tempo va a favore del Napoli, con Conte che cambia assetto col 4-2-4. Nella giocata di Lobotka, quanti calciatori?! Dumfries non prende Billing che fa gol e anche nel finale ci sono tanti giocatori del Napoli al centro dell’area di rigore per vincerla. Se l’Inter nel primo tempo ha avuto un calciatore che ha spostato l’equilibrio, nella ripresa il Napoli è cresciuto e meritava anche qualcosa in più».