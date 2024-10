Adani: «L’Inter ti porta a muoverti a vuoto! Roma? Compromesso»

Lele Adani ha detto la sua sull’imminente partita tra Roma e Inter di domenica sera. L’ex difensore descrive la forza dei nerazzurri.

BIG MATCH ALL’OLIMPICO – In collegamento su Radio Manà Manà Sport, Daniele Adani ha detto la sua sulla grande partita di domenica: «L’Inter è forte, ha tante rotazioni e interpretazioni diverse. È una partita difficile per la Roma che deve tirare fuori il massimo in un momento non facile. Il gioco di Ivan Juric? Al Torino c’erano grandi corse da parte degli attaccanti, la situazione a Roma è diversa. Bisogna trovare un compromesso. L’Inter ti porta a muoverti a vuoto, il Milan non si è fatto portare in giro ed è riuscito a fare la sua partita ma non generale non è facile».