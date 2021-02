Adani: «Inter, percorso di crescita consolidato da Conte. Ma un problema»

Daniele Adani

Adani ha parlato durante “Bobo TV”, sul canale Twitch di Vieri. L’ex difensore, all’Inter dal 2002 al 2004, ritiene che i nerazzurri siano in grande crescita e che con Conte abbiano raggiunto un livello superiore. Ma c’è ancora un problema da risolvere, visto anche in questa stagione.

SALITA A TAPPE – L’Inter è ora prima in classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda, e spera di ritrovare un trofeo dopo dieci anni. Daniele Adani analizza pregi e difetti dei nerazzurri: «Nel nostro campionato, che è difficile e tattico, molto di situazioni e di cultura di certo tipo, quand’è che viene livellato? In Europa. Tutti i ragionamenti che si fanno durante la settimana danno il conto. L’Europa rivela, tanto è vero che l’Inter che è prima in campionato arriva ultima nel girone di Champions League. Perché? L’Inter sta facendo un percorso nettamente di crescita, che è iniziato da prima e si è consolidato con Antonio Conte. Ma c’è un problema: l’Inter in Champions League va fuori ai gironi. Cosa vuol dire? Che anche le costruzioni di idee in Italia le devi rinnovare».