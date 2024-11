Adani: «Inter non più sicura come prima!» Poi cita Calhanoglu

L’opinionista sportivo Daniele Adani, su Rai 2, ha analizzato così la sfida tra l’Inter e il Venezia. L’ex difensore si è concentrato anche sulle insicurezze dei nerazzurri. Al contempo, cita Hakan Calhanoglu

INSICURA – Daniele Adani, dagli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Venezia: «Occasioni sciupate? Sì, come quella di Thuram, l’opportunità non sfruttata da Barella. L’Inter produce tanto, è forte e lo dimostra in qualsiasi occasione. Ma quest’anno non è così sicura come gli altri anni, se non prende il largo mette sempre in possibilità l’avversario di rientrare in partita. Il Venezia ha avuto diverse occasioni in casa dell’Inter. Tutte in A ti attaccano e creano i presupposti per guastarti la festa».

L’Inter è meno sicura, ma anche senza Calhanoglu è una grande squadrs

L’ASSENZA DI CALHANOGLU – Poi lo stesso Adani ha detto la sua su Calhanoglu, che ieri è rientrato dopo due settimane di stop per infortunio: «Non tolgo la forza a Calha, ma l’Inter è molto più forte oggi e anche senza di lui doveva far meglio. Differenze dall’anno scorso? Non sempre puoi fare 94 punti, 89 gol e subirne 22, il ritmo dell’anno scorso è stato incredibile. Poi bisogna essere attenti: in questa serie A se dormi ti portano via la merenda».