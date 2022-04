Adani: «Inter, non facile uscire indenni dopo una gara così. Una differenza»

Adani, alla Bobo TV, ha commentato la gara tra Juventus e Inter. L’ex giocatore si concentra sulla sofferenza dei nerazzurri ma determinante ai fini del risultato finale.

SPUTARE SANGUE − L’analisi di Daniele Adani sul derby d’Italia: «L’Inter si è procurata l’occasione del rigore, con un errore clamoroso di Alvaro Morata che non è un attaccante ma la Juventus meritava la vittoria. Non è che l’Inter non abbia sputato sangue nel vincere. Non è facile vivere tanto tempo della partita nella tua meta campo è uscire indenne. Quante volte abbiamo visto la Juventus fare una cosa del genere. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto lo stesso, c’è differenza tra l’ottenuto e il meritato».