Adani: «Inter non è stabile, campionato mediocre. Zero scuse»

L’Inter non è sicura della qualificazione alle semifinali di Champions League, Daniele Adani conferma ciò che non va in casa nerazzurra sulla BoboTV.

DIFETTI – Daniele Adani parla così di Inter sulla BoboTV: «Io devo mettere una variabile nel passaggio del turno dell’Inter. Se subisce gol per prima si va in un altro mondo di colpo. Il caldo diventa freddo, dopo perdi le sicurezze che ti si presentano come insicurezze. Questa squadra non è stabile, è instabile da sempre. Vai a giocare col Porto al Do Dragao e tieni, vai a Lisbona col Benfica e giochi la partita più bella del biennio. Vinci la Supercoppa di Riad contro il Milan, poi quando torni fai figure barbine. Perdi con l’Empoli, col Monza facendo malissimo. Dopo le partite nella sala stampa ci sono le scuse. Non ci possono essere per undici sconfitte in trenta partite, il rendimento è mediocre. Quando raccogli in area avversaria così poco c’è deconcentrazione, superficialità poi nella tua i difensori dormono».