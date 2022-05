Adani: «Se l’Inter non l’attacchi poi ti fa male! Approccio Juventus illogico»

Daniele Adani, alla Bobo Tv, ha analizzato il match tra Juventus e Inter. L’ex giocatore condanna il calcio speculativo post 2-1 dei bianconeri, nerazzurri letali se attaccano

QUESTIONE DI ATTITUDINE − L’analisi di Adani del match di Coppa Italia: «L’Inter è partita forte in una maniera che ha fatto vedere meglio il suo essere: atteggiamento forte, lasciare subito un’impronta. La solita condivisione per gestire il dominio del pallone e poi attaccare. L’Inter ha fatto bene l’Inter, ma l’approccio della Juventus non ha senso. Poi ha fatto abbastanza già nel meritare nel primo tempo il pareggio perché ci sono state 4 palle-gol. Ma anche nella partita giocata dalla Juventus ci sono state colpe dell’Inter. Chi attacca e vuole prendersi la partita si prende qualcosa, chi specula piange. La Juventus entra nel secondo tempo alla grande e meritatamente ha ribaltato la gara. Ma poi non si può non giocare più, sconfessi ciò che avevi fatto. La squadra di Inzaghi, che è più avanti della Juventus, grazie al fatto che la Juventus la tiene in partita l’Inter ci torna. Se l’Inter non l’attacchi poi ti attacca. Dopo la partita non ci è stata più».