Adani: «Inter moderna, dà gioia. Come Manchester City e Bayern Monaco»

Daniele Adani ha parlato anche dell’Inter durante la puntata della Bobo Tv su Twitch. L’ex difensore ha esaltato il gioco dei nerazzurri accostandolo a quello di Manchester City e Bayern Monaco

SECONDO GOL − Adani analizza l’azione del raddoppio nerazzurro: «L’Inter con la Juventus non ha giocato bene, con la Roma ha fatto una gara spettacolare che è un calcio di modernità, interpretazioni varie dove si è visto un gol in cui in 10 hanno toccato la palla tra cui Dumfries. Bene con lo Spezia, poi fa grande partita a Roma. Bastoni dribbla da ultimo uomo, è freddo, tutti si smarcano. Entra dentro scarica la palla, l’azione la portano da destra a sinistra. La palla in mezzo poi va ancora a Bastoni che intuisce la palla di Correa, Calhanoglu poi scarica a Dzeko che va segnare. Lui racchiude questo modo di interpretare il calcio, fatto di letture, compiti da svolgere, tutti sanno quello che devono fare indipendentemente dal nome nella maglia».

RICONOSCENZA − Adani mette l’Inter al pari di Manchester City e Bayern Monaco per gioco: «Squadra totalmente evoluta che ha aggiunto di più rispetto allo scorso anno. Quando Gagliardini ti fa quel gol, quando Calhanoglu partito male si prende il centrocampo in mano, quando Perisic fa l’ala. Quando parliamo di questo tipo di calcio e lo vediamo svolto dal Manchester City o il Bayern Monaco, noi ci emozioniamo perché lo mettiamo all’apice di un calcio produttivo e moderno. Da gioia a chi segue il calcio. Dobbiamo riconoscerlo all’Inter di Inzaghi».