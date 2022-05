Adani: «Inter o Milan seconde a 80 punti? Sarri finì a 91! Juventus orribile»

Adani valuta il rendimento delle big in Serie A durante Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri. L’ex difensore condanna gli errori di Inter e Juventus, mentre promuove il Milan.

IN DISCESA – A Daniele Adani non piace il livello alto di questa Serie A: «Quando una squadra sembrava prendere il sopravvento ha mollato. Questo campionato, se il Milan le vince tutte, arriva a ottantasei punti: si supera quota ottanta se Inter e Milan le vincono tutte. Maurizio Sarri a Napoli è arrivato secondo a novantuno. Devo dire che, in alto, ci sono stati dei momenti in cui certe squadre che dovevano giocare per vincere hanno deluso: parliamo del livello massimo del campionato. La Juventus a ottobre era già fuori dallo scudetto, ha preso Dusan Vlahovic e si è avvicinata a una possibilità di rientro, poi ha perso con l’Inter e le sue partite sono orribili. Non riesco a trovare un aggettivo per la partita di ieri della Juventus, quella col Sassuolo e col Bologna uguale. L’Inter ha fatto tre mesi in cui è calata, nel momento in cui si è ripresa ha fatto la partita di Bologna: se perde lo scudetto è colpa sua. E se lo dovesse vincere il Milan sarebbe meritato».